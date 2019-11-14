Тренировки начались на новом футбольном поле нижегородского стадиона "Строитель" Спорт

Фото: Алексей Манянин

Воспитанники СДЮСШОР №8 начали тренироваться на футбольном поле стадиона "Строитель", на котором уложили новое искусственное покрытие. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

"Ребята получили возможность готовиться к соревнованиям различного уровня круглый год. Была полностью модернизирована система подогрева футбольного поля. Покрытие соответствует всем современным требованиям. Работы проведены в рамках федеральной программы "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"", - сказала заместитель мэра Любовь Сачкова.

На приобретение оборудования, самого искусственного поля, резиновой крошки направлено более 39 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Также мэром города Владимиром Пановым дополнительно были выделены на проведение монтажных работ более 15,6 млн рублей из городского бюджета.

По словам Любови Сачковой, в рамках первого этапа на поле демонтировано старое покрытие, смонтированы трубы коллектора, уложен модуль с трубами подогрева, проведена работа по засыпке труб песком, выполнен монтаж покрытия из искусственной травы. В ходе второго этапа будет модернизирован тепловой пункт с коммуникациями, обеспечивающими подачу тепла под футбольное поле.

"Реконструкция поля началась в июле. Это был для нас действительно непростой период. Но мы находили возможность не прекращать тренировочный процесс и поддерживали спортивную форму ребят", - подчеркнул директор СДЮСШОР №8 по футболу Вячеслав Семин.

Он также добавил, что старое покрытие поля, отслужившее свой срок, частично будет утилизировано, но подрядчику удалось сохранить значительную часть покрытия, которую планируется использовать для устройства тренировочных площадок спортшколы №8 и мини-стадиона школы №128.

(фото: Алексей Манянин)

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представлял депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году, отметил спортивные достижения воспитанников нижегородских муниципальных учреждений.

"После успешного проведения ЧМ-2018 увеличилось в разы количество детей, которые стали заниматься спортом в различных спортивных кружках и секциях, особенно футболом", – подчеркнул он.

Кроме того, с целью увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом детей и взрослых в 2019 году появились четыре современных комплекса для воркаута в Советском, Сормовском, Ленинском и Нижегородском районах в рамках реализации национального проекта "Спорт – норма жизни".