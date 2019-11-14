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Общество

Спортсменов наградили в администрации Дзержинска

15 ноября 2019 17:26  [62] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Чествование победителей и призеров Кубка Европы по сумо и Чемпионата мира по самбо состоялось 15 ноября в администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Первый заместитель главы администрации Глеб Андреев от имени главы города поздравил призеров, вручил им благодарственные письма и памятные подарки.

Как сообщили в пресс-службе, во время поздравления особенно отметили тренеров чемпионов: Сергея Береснева – тренера по самбо и Светлану Пантелееву - тренера по сумо.

"Дзержинские спортсмены отлично зарекомендовали себя на международном уровне", - подчеркнули в пресс-службе.

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