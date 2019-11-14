Глеб Никитин проверил строительство детского сада в Дальнем Константинове Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Глеб Никитин проверил строительство детского сада в рабочем поселке Дальнее Константиново. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, посещение строящегося объекта прошло в рамках рабочего визита в район. Детский сад "Солнышко" на 60 мест появится в рамках национального проекта "Демография", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он должен быть завершен до конца этого года.

"К таким стройкам в каждом муниципалитете должен быть особый подход, предполагающий тщательный контроль на уровне глав. Еще раз напоминаю про персональную ответственность за реализацию нацпроектов", - подчеркнул губернатор.

Также Глеб Никитин проверил, как выполнено его поручение по строительству дороги к новому детскому саду, данное в июле этого года. Тогда глава региона обратил внимание на то, что к новому объекту ведет разбитая грунтовая дорога и поручил руководству района решить вопрос до осени. За прошедшее время там было уложено асфальтовое покрытие.

"Очень важно, чтобы первый раз в новый садик воспитанники и родители пошли по нормальной дороге. Об этом нужно помнить всем руководителям районов. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности детей. Планируя строительство объекта, необходимо сразу же предусматривать и благоустройство прилегающей территории", - сказал глава региона.

Также губернатор поручил главе МСУ Дальнеконстантиновского района Александру Чуевскому провести благо устройство территории у нового ФОКа "Энергия". Сейчас у физкультурного-оздоровительного комплекса нет нормальной автомобильной парковки.

Напомним, 15 ноября 2019 года Глеб Никитин принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса "Энергия" в рабочем поселке Дальнее Константиново. В ходе открытия глава региона осмотрел ледовую арену, залы бассейнов, дзюдо, кинозал, тренажёрный и универсальный спортивный зал.

"Сейчас в регионе уровень занимающихся спортом около 40%, а к 2024 году президент России Владимир Путин поставил задачу повысить эти показатели до 55%. Для этого реализуется национальный проект "Демография", федеральный проект "Спорт-норма жизни" и мы видим, насколько важно появление таких региональных спортивных объектов для решения этой задачи", - сказал в ходе церемонии открытия Глеб Никитин.