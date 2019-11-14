"Консолидация партийцев под руководством губернатора даст максимальный эффект", - Станислав Прокопович Политика

"Консолидация партийцев под руководством губернатора даст максимальный эффект", - заявил заместитель секретаря по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги" Станислав Прокопович, комментируя итоги конференции НРО "Единой России".

"Консолидация партийцев, жителей региона, власти и общества позволит показать максимальный результат при решении основных задач, таких как: реализация национальных проектов, подготовка Нижнего Новгорода к 800-летию, выборные кампании, улучшение качества жизни людей путем непосредственного взаимодействия жителей и власти. Я искренне благодарен Глебу Никитину за то, что он в этот непростой период взял на себя ответственность перед земляками и федеральным центром", - сказал Станислав Прокопович.

Он добавил, что сейчас Нижегородское региональное отделение по оценкам и федеральных, и региональных экспертов занимает достойное место в стране.

"Планка задана достаточно высокая, и есть хорошая поддержка федеральных властей. А главный критерий нашей работы – это отношение людей и их доверие. И в этой связи нужно особое внимание уделить реализации партпроектов, которые тесно коррелируются с нацпроектами. И спрос за их исполнение, особенно с партийцев, должен быть иным, ведь ответственность лежит на первом лице региона. Уверен, что совместными усилиями такой большой партийной командой мы сможем решить все поставленные задачи для развития Нижегородской области", - подчеркнул Станислав Прокопович.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин избран секретарем Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия". Решение было принято в ходе очередной конференции регионального отделения партии, в которой приняли участие 227 делегатов.