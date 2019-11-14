Волонтеров ВОИ в Нижнем Новгороде научат проведению интерактивных занятий в школах и колледжах Общество

Волонтеров ВОИ в Нижнем Новгороде научат проведению интерактивных занятий в школах и колледжах

Волонтеров Всероссийского общества инвалидов в Нижнем Новгороде научат проведению интерактивных занятий в школах и колледжах. Об этом сообщает корреспондент агентства "НИА Нижний Новгород", присутствовавший на открытии семинара подготовки в рамках проекта "Разные и Равные", которое состоялось 15 ноября 2019 года.

В течение пяти дней 20 участников проекта узнают, как правильно общаться с детской и подростковой аудиторией, как донести до слушателей идеи проекта. Среди прочего они пройдут практику в школе №54, которая признана лучшим инклюзивным образовательным учреждением России. По словам директора школы Ольги Митясовой, в ходе общения с активистами ВОИ дети учатся тому, что все люди разные и у всех есть свои особенности, открывают для себя новые примеры силы воли и стойкого характера, понимают, что достичь в жизни успеха можно несмотря ни на что.

Также под руководством тренеров и экспертов будут рассмотрены подходы к пониманию инвалидности, основные принципы инклюзии в образовании и обществе, вопросы создания доступной среды.

"Как только появилась возможность принять участие в семинаре - я не могла отказаться. У меня есть ребёнок, и если он видел много людей с особенностями, так как я работаю в ВОИ, то когда я прихожу в школу - некоторые дети до сих пор относятся ко мне с особым интересом и им надо объяснять в чем дело. Дети должны быть в курсе, кто такие люди с инвалидностью и не смотреть на них как на зверей в зоопарке", - рассказала активист движения Анастасия Макарова, которая после прохождения обучения со своим напарником будет проводить интерактивные занятия в нижегородской школе №186.

Волонтёры собрались из 11 регионов страны, в том числе из Республики Коми, Калининграда, Мурманской, Московской, Владимирской, Ивановской областей и Республики Чечни.

"Наша главная цель - защита прав инвалидов, и в этом направлении за 30 лет работы мы сделали очень многое. Анализируя свой опыт, мы пришли выводу что нам многое удалось сделать для того, чтобы исчезли физические барьеры, но выявлен ещё один барьер - "отношенческий". Когда мы поняли, что нужно менять стереотипы - в ВОИ было принято решение разработать вот такую программу по подготовке ведущих интерактивных занятий для изменения общественного мнения", - рассказала член президиума ВОИ,председатель Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова.

По её словам, один из принципов проекта заключается в том, что к детям идут люди с видимой инвалидностью — школьники и студенты должны видеть, что человек, имеющий проблемы по зрению, по слуху, или даже человек, который передвигается на кресле-коляске, ведёт активный образ жизни, занимается спортом, работает, создаёт семью.

"В школу идут сами инвалиды потому, что кто как не мы расскажет о нас и о том, чего мы хотим? А хотим мы не того, чтобы люди относились к нам с толерантностью или терпимостью. Мы хотим, чтобы нас принимали на равных, мы хотим, чтобы принимались наши особенности. Сегодня все люди в России имеют особенности. Любой человек, вне зависимости от того, есть у него статус инвалида или нет", - добавила Маргарита Колпащикова.