Замена лобового стекла на SSANG YONG ACTYON

Пока лобовое стекло новое обзору водителя ничего не мешает. Но со временем там могут появиться сколы, трещины, царапины. Тогда владелец авто начинает задумываться о замене лобового стекла. Многие ездят годами и не обращают на него внимания, считая, что деньги на это тратить не нужно или время еще не наступило. Компания http://autoglass-moscow.ru/ssang-yong-actyon-lobovoe-steklo/ предлагает к продаже стекла по отдельности или сразу же с установкой.

Заменить лобовик вовремя нужно по некоторым причинам. Ведь трещины могут мешать обзору и видимости, от этого возможно возникновение напряжения в глазах. Все это небезопасно. Именно поэтому не стоит откладывать ремонт в долгие ящик и сделать это вовремя. Боковые стекла и лобовое остекление отличается. В основном в машинах делают боковые стекла закаленными, поэтому при повреждениях они разлетаются на мелкие кусочки. Лобовик крепче и при попадании на него, к примеру, камней образуется просто трещина. Производители специально предусмотрели этот фактор для того, чтобы водитель и пассажир на переднем сидении не пострадали от осколков.

Лобовик делают из пары слоев. Он будто бы бутерброд. Состоит он из двух слоев стекла и прослойки из поливинилбутираля. Вот именно эта прослойка и спасает от мелких осколков. Наличие дефектов на стекле делает его более уязвимым. И при более сильно столкновении оно в любом случае разлетится на множество осколков, что может быть опасным для жизни. Поэтому менять лобовое стекло нужно своевременно и не откладывать на потом.

Производить ремонт разумно доверить квалифицированным специалистам. От этого собственно и зависит безопасность. Потому что лобовое остекление дает кузову жесткость до конца, что защищает человека за рулем и пассажиров при ДТП. Если лобовик будет установлен не по правилам, то о должной жесткости пожалуй можно забыть. Это может быть опасно. Кроме этого неправильная установка может повлиять на шумоизоляцию и срок службы в целом. При выборе стекла обращайте внимание производителям и не видитесь на низкие цены.

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