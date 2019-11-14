Какой должна быть мебель для руководителя?

Кабинет, в котором работает руководитель – центральное место любой организации. Все сделки, заключение контрактов, прием соучредителей, партнеров происходят в кабинете у директора. Поэтому очень важно произвести хорошее впечатление. Естественно это место должно отличаться от кабинета рядовых сотрудников. Именно комплекты мебели для руководителей должны отвечать некоторым требованиям:
При оформлении помещения нужно учитывать специфику деятельности компании. В некоторых ситуациях лучше отдать предпочтение классике, а в других случаях уместно будет совместить современные технологии. Еще важным моментом является цветовая гамма. Естественные древесные оттенки являются универсальными. Так вы произведете свежие впечатления, но и не уйдете от делового стиля в оформлении. Если у вас компания развлекательного типа, то можно использовать яркие, сочные цвета и необычные элементы декора. Директору салона красоты можно сделать свой кабинет в стиле хай-тек, а вот управляющему банка лучше отдать предпочтение строгой классике. В любом случае выбирайте качественную мебель, которая будет долго служить и будет комфортной в повседневном использовании.
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