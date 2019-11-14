Какой должна быть мебель для руководителя?

Кабинет, в котором работает руководитель – центральное место любой организации. Все сделки, заключение контрактов, прием соучредителей, партнеров происходят в кабинете у директора. Поэтому очень важно произвести хорошее впечатление. Естественно это место должно отличаться от кабинета рядовых сотрудников. Именно комплекты мебели для руководителей должны отвечать некоторым требованиям:

Презентабельный внешний вид. Как уже упоминалось, что кабинет директора – это своеобразная зона приема гостей, важных партнеров и т.п. Мебель прекрасно демонстрирует финансовое состояние компании. Единый стиль оформления, дорогая мебель указывает на правильное расходование средств и их наличие. Значит компания стабильная и имеет прибыль.

Комфортность – очень важный показатель. Руководители, как правило, проводят на работе гораздо больше времени, чем их подчиненные. Поэтому нужно быть уверенным в удобстве мебели. Кроме этого нужно учесть удобство работы с документами, офисной техникой и т.п.

Качество материалов. Лучше отдать предпочтение натуральному дереву. Оно экологичное, смотрится очень выигрышно в любой обстановке. Даже самый хороший пластик будет дешевить кабинет. А вот диваны и кресла лучше выбирать из кожи. Это практично и презентабельно.

При оформлении помещения нужно учитывать специфику деятельности компании. В некоторых ситуациях лучше отдать предпочтение классике, а в других случаях уместно будет совместить современные технологии. Еще важным моментом является цветовая гамма. Естественные древесные оттенки являются универсальными. Так вы произведете свежие впечатления, но и не уйдете от делового стиля в оформлении. Если у вас компания развлекательного типа, то можно использовать яркие, сочные цвета и необычные элементы декора. Директору салона красоты можно сделать свой кабинет в стиле хай-тек, а вот управляющему банка лучше отдать предпочтение строгой классике. В любом случае выбирайте качественную мебель, которая будет долго служить и будет комфортной в повседневном использовании.

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