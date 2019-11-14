Куда обращаться, если нужно вывезти строительный мусор?

После того как ремонт закончится всегда остается проблема – вывоз мусора. Самостоятельно такую проблему решить достаточно сложно. Чтобы очистить помещение или строительную площадку лучше прибегнуть к помощи специалистов. Это услуга достаточно востребована и недорогостоящая, зато решает много проблем. Прайс на услуги можно см. подробно у компании «Мотор-М». Они отлично справятся с уборкой мусора, битого кирпича, штукатурки, разных обломков.

Для этого у компании есть множество разной спецтехники: ГАЗели,самосвалы, бункеровозы, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики. Одни из них оборудованы для вывоза мусора, другие используются для расчистки территории и погрузки разного хлама. Также в арсенале имеется техника, которая вывозит сыпучие отходы, грунт. Для сбора мусора будут оборудованы специальные контейнеры.

Кроме этого компания имеет в своем автопарке эвакуатор. На первый взгляд это вовсе не обязательная техника, но может понадобиться в любой момент времени. Машина – это сложный механизм. Неожиданно для владельца она может сломаться по неизвестным причинам. Об стоимости услуг узнать подробно здесь. Автоэвакуатор быстро приедет на место происшествия. Ведь форс-мажор может произойти на дороге, что приведет к затору. В любую точку Киева машина приедет меньше чем за час. Опытные специалисты погрузят на платформу машину и доставят в нужную точку.

Когда может понадобиться эвакуатор? Сложно дать ответ точно. Ситуации бывают разные, но в любом случае компания "Мотор-М" (http://motor-m.kiev.ua/) попробует спасти ситуацию. Может случиться серьезное ДТП, в котором авто сильно пострадало и не имеет способности продолжать движение. Иногда причиной вызова эвакуатора становится мороз. Топливо может замерзнуть и двигатель просто не заведется. Поломка ходовой части, пробоина колеса, нарушение работы автоматической коробки передач – все это может привести машину в металлолом. И чтобы ее отогнать в надёжное место потребуется эвакуатор.

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