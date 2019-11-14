Правильный уход за натуральными париками

Покупка парика - очень ответственное занятие. После вы привыкаете к нему, учитесь укладывать, носить и не стесняться внешности. Но за ним нужно ухаживать, как и за натуральными волосами. Это достаточно простая процедура, которая не требует особых навыков. Достаточно руководствоваться двумя правилами: не навреди и не переусердствуй. Ведь натуральные парики легко испортить,а вот восстановить практически невозможно. Тогда уж придется купить натуральные парики.
Если неправильно подстричь волосы, то новые не вырастут как это было бы с естественной шевелюрой. Волосы на голове каждый раз получают питание, увлажнение изнутри, а парик только снаружи так выглядит. Слишком часто расчесывать и мыть его тоже не стоит. Пользоваться лаками для волос и кондиционерами также не рекомендуется.
Для идеальных волос нужно пользоваться некоторыми правилами:
Эти простые советы помогут ухаживать за париками купленными на сайте https://parikof.ru/.
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