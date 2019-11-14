Правильный уход за натуральными париками

Покупка парика - очень ответственное занятие. После вы привыкаете к нему, учитесь укладывать, носить и не стесняться внешности. Но за ним нужно ухаживать, как и за натуральными волосами. Это достаточно простая процедура, которая не требует особых навыков. Достаточно руководствоваться двумя правилами: не навреди и не переусердствуй. Ведь натуральные парики легко испортить,а вот восстановить практически невозможно. Тогда уж придется купить натуральные парики.

Если неправильно подстричь волосы, то новые не вырастут как это было бы с естественной шевелюрой. Волосы на голове каждый раз получают питание, увлажнение изнутри, а парик только снаружи так выглядит. Слишком часто расчесывать и мыть его тоже не стоит. Пользоваться лаками для волос и кондиционерами также не рекомендуется.

Для идеальных волос нужно пользоваться некоторыми правилами:

Для начала следует подготовить парик: расчесать, как и обычные волосы. От кончиков к корням. Избегайте основы парика при расчесывании, чтобы не повредить ее.

Затем стоит вымыть парик. Здесь нужно соблюдать определенные пропорции. На 5 литров теплой воды вам понадобится 1 или 2 ложки шампуня. Главное не переусердствовать. Либо же можно купить специальные средства по уходу за париками. У них невысокая концентрация щелочи. В мыльную воду нужно опустить волосы буквально на 5 – 10 минут, не больше. Не стоит делать резких движений. Особенно уделите внимание затылку.

Далее нужно ополоснуть парик. Это нужно делать в обычной проточной воде, главное, чтобы она была теплой и не сильно горячей.

Для того, чтобы волосы вашего парика оставались всегда прилежными нужно использовать маски или бальзамы. Конечно можно взять и обычный кондиционер, но лучше купить специальный. Он будет более щадящий. Затем прополощите парик. Не забывайте о том, что не нужно делать резких движений.

Следующий этап- сушка. Для этого нужно просто обернуть парик в полотенце и бережно отжать. Через пару часов снимите полотенце и немного встряхните, чтобы локоны распрямились.

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