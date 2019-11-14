Как выбрать дверь для частного дома?

Самые главные требования, которые предъявляются к входной двери частного дома – это надежность и отличная теплоизоляция. Ассортимент на сайте https://se-doors.ru/ представлен очень большой, поэтому выбор иногда очень сложный. Кто-то выбирает по принципу «лучшей цены», кто-то ценит внешний вид или поддается уловкам опытных продавцов. Но обратив внимание на некоторые вещи, можно купить по-настоящему хорошую дверь.

Сегодня используют в основном металлические и металлопластиковые двери. Деревянные ушли на второй план по причине небезопасности и непрактичности. Самые часто встречающиеся проблемы – образование конденсата, льда, коррозии и как следствие испорченный внешний вид. Но и эти проблемы можно решить.

Многие отдают предпочтение металлическим дверям. Если рассматривать конструкцию, то эти модели являются более практичными. Особенно если полотно изготовлено из листа стали от 1,2 миллиметров до 2 миллиметров. Тут работает принцип, чем толще лист, тем прочнее будет дверь. Изнутри конструкция имеет ребра жесткости. Чем их больше, тем лучше. От взлома защищают усиленные петли. В этом аспекте петли с опорным подшипником считаются лучшими. Самое важное – дверь должна иметь утепление. Это может быть минвата, пенополистирол и другие материалы, которые имеют низкую теплопроводность. Утеплитель позволит двери не промерзать и не допускать обледенения.

Альтернативой считается металлопластиковая дверь. Очень часто такие конструкции можно встретить при строительстве небольших домов. Они отличаются прочностью, прекрасными внешними характеристиками, долгим сроком эксплуатации. Самое важное, что их конструкция и особенности позволяют избавиться от конденсата, обледенения. Многие при выборе пропускают этот вариант двери считая, что она не очень надежная. Но если подумать, то воры могут проникнуть и через обычное окно. Технология производства очень схожа с предыдущей моделью, но конструкции существенно отличаются. Они изготавливаются из очень прочного профиля, где применяется армирование. Какую бы вы дверь не выбрали, главное обращать внимание на качество ее сборки.

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