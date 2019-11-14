Какие в этом году наблюдаются тренды BPM?

Это концепция зародилась еще в двухтысячных годах. Дальше уже были придуманы разные технологии, методы. Только к 2015 году стал наблюдаться интерес в системе. Это стало интересно людям благодаря развитию информационных технологий, поэтому к 2018 году наблюдается взлет этой системы.

Тренды BPM-систем на сегодняшний день складываются к таком ключе:

К первому тренду относят так называемый «Документооборот без документов». Многие считают, что документооборот и ВРМ одно и то же. Но на самом деле это не так и две системы имеют различия. Отличия заключаются в следующем: в ВРМ акцент создается на самой работе, а не на ее оформлении как это было бы с документооборотом; здесь происходит работа с данными и интеграция; нотация стандартная; глубокий анализ. Также важна идеологическая разница: в документообороте любой документ является целью, а системе ВРМ документ еще должен иметь право на появление на свет. Методика системы предлагает заменять документы данными.

Второй тренд затронул программных роботов RPA. В одно время даже рассматривали замену ВРМ на RPA, но потом стало понятно, что эти системы могут хорошо сотрудничать. Первая система отлично справляется с исполнением каких-то одиночных операций. Совместное использование эти систем вскоре станет нормой, так утверждают специалисты.

Третий тренд характеризует управление сквозными процессами от миграции CRM. Многие проекты ВРМ берут начало из CRM. Все дело в том, что достаточная составляющая от всех процессов находится там. И неважно будет это большой холдинг или маленькая фирма. В процессе работы с CRM приходит осознание, что нужно идти дальше за пределы этой системы. Поэтому в этом году, как утверждают специалисты, будет обеспечен оптимальный путь клиента, который начнется в системе CRM и в дальнейшем приведет к оплате и отгрузке.

Эти тенденции для большого количества компаний будут означать, что нужно пересмотреть свои стратегии и внести новшества для того, чтобы оптимально достигать, улучшать цели компании в текущем году.

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