Утилизация бытовой техники в Москве

Ни один современный офис сейчас не обходится без компьютеров, принтеров и другой оргтехники. Компьютеры очень упростили разные процессы работы, что позволяет в пару кликов мышки совершить действия, на которые раньше уходили дни. Но у каждой техники есть свой срок годности, поэтому нужно производить списание техники в бюджетной организации правильно. Нельзя просто пойти и выбросить технику на свалку. Это строго запрещено.

Захламлять рабочие зоны не так разумно, поэтому многие предприятия вынуждены утилизировать технику, обращаясь к специализированным компаниям. Это необходимо по причине того, что внутри каждого принтера, компьютера и другой оргтехники есть вредные вещества: ртуть, свинец, даже мышьяк. Они очень вредны для здоровья человека и окружающей среды в принципе. Простой отказ от утилизации повлечет за собой штрафы и санкции.

Утилизировать нужно буквально все: телефоны, факсы, компьютеры, принтеры, проекторы, сканеры, счетные машинки и кассовые аппараты. Детали, которые не подошли также нуждаются в утилизации. Сейчас утилизация офисной техники в Москве осуществляется довольно просто в компании al-ar.ru.

Как происходит процесс списания?

Сначала вы заключаете договор с компанией.

Специалисты проводят техническую экспертизу.

Дальше подготавливаются все необходимые документы.

И только потом все подписанные акты привозят к вам в офис.

В бухгалтерии необходимо произвести акт списания и только после этого можно сдавать офисную технику в специализированную компанию. Акт составляется и подписывается комиссией, которая и определяет пригодность оборудования к дальнейшей эксплуатации. В состав комиссии могут входить сотрудники предприятия. Если работников привлечь невозможно, то можно привлечь лиц со стороны. Компания al-ar.ru имеет достаточный опыт, поэтому оказывает свои услуги по списанию техники в соответствии с нормативами и на высоком уровне.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.