Как выбрать краску по дереву для внутренней отделки?

Для отделки внутри деревянного дома очень важно использовать качественные материалы, которые не имели бы запаха и не выделяли токсичных веществ. На рынке сегодня представлено огромное количества лакокрасочных покрытий. Именно по этой причине выбор становится затруднительным.

Что учесть при выборе?

· Чтобы правильно подобрать краску нужно сначала учесть условия эксплуатации для каждого помещения. Здесь важны такие показатели как влажность, отопление, противопожарная безопасность. Еще обратите внимание на то из какого типа дерева сделано ваше покрытие, которое вы хотите окрасить. Купить в Казани краску для дерева можно здесь в ТБМ-маркет. Если вы затрудняетесь в выборе, то сможете проконсультироваться с специалистом компании. Лучше конечно, чтобы краска была без запаха, что не принесет неудобств при окрашивании и в дальнейшей эксплуатации.

· Для повторного окрашивания краску нужно подбирать такую же, как и была до этого. Красить можно сразу же на старое покрытие, что в значительной степени ускорит процесс работы. В покраске древесины есть одна особенность. Если краситель используют первый раз, то он проникает сразу же вглубь текстуры. Это и является причиной того, что нужно поверх использовать такой же краситель, как и при первом окрашивании. Это работает и в тех случаях, когда сложно удалить первоначальное покрытие.

Преимущества водно-дисперсионных красок

Они чаще всего применяются при окрашивании деревянных элементов: пола, стен и т.п. Они отличаются тем, что у них нет запаха. Растворителем здесь выступает вода, поэтому данный вид красителя можно назвать экологически безопасным. Кроме этого он имеет ряд других преимуществ. Во-первых, такую краску просто использовать. Она огнестойкая и паропроницаема. Водно-дисперсионные краски способны долго держаться на поверхности, при этом вы не увидите никаких шелушений, отслаиваний и других дефектов. К механическим воздействиям данный тип красителя очень устойчив. Именно поэтому его часто используют для покрытия деревянных поверхностей.

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