Вызов врача нарколога на дом

Услуга вызова нарколога на дом оправдана, когда пациенту требуется незамедлительная помощь.

Когда происходит алкогольное отравление, то состояние человека резко ухудшается. Поэтому выходом в такой ситуации является экстренная медицинская помощь на дому. Заказать услугу выезда врача-нарколога на дом можно здесь https://lechenie-narkomanii.com.

В клинике НарМед работают профессионалы, которые способны справиться в сложных ситуациях. Всегда обеспечивается оперативный выезд нарколога. При прибытии на место доктор обычно анализирует состояние пациента и принимает все необходимые меры по детоксикации организма. Для этого используются новейшие препараты, способные быстро снять абстинентный синдром. Дополнительно для стабилизации состояния применяются витамины и биостимуляторы. Кроме того, обязательно проверяется тяжесть состояния пациента и работу основных систем организма. При необходимости может принято решение о дальнейшей госпитализации

При оказании помощи пациенту на дому в обязательном порядке сохраняется анонимность посещения. Данные о человеке не разглашаются, так как являются врачебной тайной. Заказать услугу выезда нарколога можно круглосуточно.

Для устранения абстинентного синдрома комплекс капельниц и инъекций подбирается индивидуально. Обычно после грамотно проведенных процедур пациент засыпает. Просыпается он отрезвевшим, но нормой при этом может быть ощущение небольшого похмелья, которое не доставляет дискомфорта, а скорее напоминает легкую усталость. Это значит, желания похмелиться не возникнет.

Последний этап – это психологическая помощь. Она важна, прежде всего, для родственников. Доктор подскажет, как нужно правильно вести себя с зависимым человеком и как помочь ему избавиться от алкогольного пристрастия. Кроме того, он в доступной для понимания форме объяснит пациенту, насколько алкоголь р=опасен для здоровья в целом.

Принимая решение вызывать нарколога на дом, необходимо понимать, что это всего лишь экстренная помощь. С помощью одного визита доктора невозможно излечиться от алкоголизма. Для того, чтобы зависимый человек вернулся к полноценной жизни необходимо пройти полноценный курс лечения в специализированной клинике.

Лицензия №ЛО-77-01-012052 ИНН 7724341255 ОГРН5157746048280

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