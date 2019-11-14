Ботинки Native

Ботинки Native – сочетание комфортности и стиля.

С каждым годом ботинки натив

возник только в 2009 году. Прежде всего востребованность обуви связана с ее высокой функциональностью. Ботинки надежно защищают ноги при низких температурах и комфортно сидят на ноге.

Обувь изготавливается из влагонепроницаемого материала, который легко моется. При производстве обуви применяется технология EVA, которая предусматривает использование вспененной смеси каучука. Уникальные свойства этого вещества позволяют изготавливать легкие и гибкие ботинки, надежно защищающие ноги в холодное время года. Кроме того, благодаря использованию технологии EVA обувь приобретает устойчивость к химическим реагентам, пыли и грязи. Мыть ботинки можно водой с мылом, при этом их не нужно дополнительно сушить.

Самой узнаваемой на рынке моделью является Native Fitsimmons. Ботинки этой серии отличаются лаконичным дизайном. Благодаря простоте повышается их универсальность. Такая обувь – отличный выбор для холодной и грязной погоды. Характерной особенностью является многообразие цветов, но при этом в ботинках белая подошва. Дополнительный декор - стильные стальные заклепки, в который продеваются шнурки. Кроме того, имеются стильные боковые вставки, подчеркивающие край носка. Шнурки в ботинках обязательно соответствуют основному цвету обуви. Повышает комфортность носки мягкая стелька.

Удобной зимней обувью считаются ботинки Native Apex. Они отличаются простым и элегантным дизайном. Стиль и оригинальность всегда подчеркивается черно-белыми шнурками. Ботинки оснащаются надежной рифленой подошвой, что гарантирует повышенную безопасность даже при гололеде.

Востребованной является модель Jimmy. Это высокие походные ботинки, в которых моно чувствовать себя комфортно даже при длительной ходьбе. Такая обувь оптимальна при загородных прогулках, так отличается текстильным верхом и резиновой галошей.

В теплый сезон незаменимой станет модель Native Chukka. Она представляет собой нечто среднее между ботинками и кроссовками. Оригинальный внешний вид позволяет носить эту обувь с различной одеждой.

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