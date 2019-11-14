Как обеспечить защиту территории предприятия?

Каждое предприятие находится в числе объектов, имеющих особую привлекательность для многих злоумышленников. Да, о проникновении на защищенную территорию часто задумываются многие воры. И защитить от них имущество компании, возможно лишь путем обеспечения объекту хорошей степени защиты.

Конечно, наличие охраны является обязательным аспектом. Но этого мало для устранения вероятности проникновения на территорию злоумышленников. Ведь не секрет, что фактически человек сразу быть в нескольких местах физически не может. А это означает, что без дополнительной помощи в виде видеонаблюдения, обойтись ни одна охрана как правило не может.

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