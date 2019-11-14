Как правильно продлить срок службы аккумулятора автомобиля?

Автомобильные аккумуляторы, которые вы можете купить по ссылке: https://makb.com.ua , обладают сроком эксплуатации не более 5 лет. Именно так написано в инструкции. Но если правильно обслуживать АКБ, то срок эксплуатации можно увеличить до 10 лет. Для этого не нужно будет проводить какие-то сложные манипуляции, а достаточно просто придерживаться некоторых правил.

Что влияет на срок службы автомобильной батареи?

Повреждению и поломке АКБ способствует различные последствия, среди которых могут быть субъективные и объективные факторы – одни возникают по причине пользователя, а вторые сами по себе. Если предотвратить возникновение подобных ситуаций, тогда можно будет избежать поломки, продлив срок службы автомобильного аккумулятора. Среди основных причин поломки можно выделить:

температура – использовать АКБ в мороз и жару нужно осторожно, т.к. это может негативно отразиться на состоянии аккумулятора, а точнее на электролит в нем. При воздействии неподходящей температуры он начинает испаряться или замерзать, что чаще всего бывает в разряженных аккумуляторах;

уровень заряда – в случае перезаряда аккумулятора, может снизиться срок службы АКБ, так и при недостаточно заряде или при разрежении батареи в течение длительного времени;

коррозия – это один из негативных факторов, во время которого окисляются элементы аккумуляторной батареи. При сульфатации электролит сыпется в воду, при этом компонент оседает на пластинах батареи;

электроника – в случае неисправности электронной системы автомобиля, могут происходить нарушения в работе аккумулятора, что относится и к генератору.

Если придерживаться правил эксплуатации, учитывая эти факторы, тогда можете быть уверенными, что аккумулятор сможет прослужить в течение длительного времени.

Как продлить срок службы батареи для автомобиля?

Не перегревайте и не переохлаждайте аккумулятор – нужно изолировать оборудование, поместив его в корпус с несколькими слоями изоляции, что минимизирует влияние внешних факторов.

Исключите перезарядку или недостаточный заряд АКБ – нужно регулярно проводить наблюдение за уровнем заряда АКБ, особенно, если автомобиль на протяжении длительного времени стоит в гараже или ездит на короткие расстояния по городу. Покупайте качественную зарядку, которая позволит избежать перезаряда и прочих негативных факторов.

Не допускайте сульфатацию и коррозию – этого можно избежать, если следить за уровнем электролита и не допускать протечку, необходимо всегда насухо вытирать АКБ. Внутренние элементы также можно уберечь, если при обслуживании доливать дистиллированную воду.

Регулируем показатель электроники – они должны быть не более 12В, а максимальный показатель – 12,6В. Необходимо время от времени измерять данный показатель.

Это позволит вам избежать быстрого износа АКБ. Всегда проводите визуальный осмотр батареи, когда открываете крышку, чистите его, проверяйте плотность электролита и проверяйте уровень кислотности.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.