Какой тип инверторного кондиционера выбрать?

Хотите самостоятельно регулировать мощность работы компрессора? Для этих целей подойдет инверторный кондиционер. При достижении температуры, установленной пользователем, такое оборудование не выключается, а переходит в другой режим. Делается это для поддержания температуры на нужном уровне.
Работа инверторного кондиционера происходит по следующей схеме:
К плюсам относится небольшой уровень шума и низкая нагрузка на электрические сети. При потреблении электроэнергии отсутствуют реактивные составляющие. Еще одно достоинство – после включения все детали работают в масле. Это обеспечивает их минимальный износ.
При постоянной работе на небольших оборотах достигается существенная экономия электроэнергии. В зависимости от типа и мощности она составляет до 45% от обычных кондиционеров.
Имеют инверторные кондиционеры и недостатки. К ним относится высокая стоимость, необходимость периодического обслуживания и проведения диагностических мероприятий. К минусу относится и низкая ремонтопригодность, поскольку найти нужные запчасти для этого не всегда легко.
Различается оборудование по типу внутреннего блока. Есть несколько популярных видов:
Выбор инверторного кондиционера зависит от площади помещения и количества комнат, где требуется поддержать определенную температуру. Во внимание принимается производительность, уровень шума и ценовая категория.
Статью предоставила компания Klimatoo
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