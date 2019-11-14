Какой тип инверторного кондиционера выбрать?

Хотите самостоятельно регулировать мощность работы компрессора? Для этих целей подойдет инверторный кондиционер. При достижении температуры, установленной пользователем, такое оборудование не выключается, а переходит в другой режим. Делается это для поддержания температуры на нужном уровне.

Работа инверторного кондиционера происходит по следующей схеме:

Датчик измеряет температуру воздуха, сравнивает ее с желаемой. Система настраивается на нужный режим. Компрессор гоняет хладагент для быстрого охлаждения помещения. При достижении нужных параметров компрессор снижает обороты, а не выключается как у классических кондиционеров. Через некоторое время датчик вновь измеряет температуру. Если показатели не соответствуют оптимальным, автоматика включается.

Преимущества и недостатки инверторных кондиционеров

К плюсам относится небольшой уровень шума и низкая нагрузка на электрические сети. При потреблении электроэнергии отсутствуют реактивные составляющие. Еще одно достоинство – после включения все детали работают в масле. Это обеспечивает их минимальный износ.

При постоянной работе на небольших оборотах достигается существенная экономия электроэнергии. В зависимости от типа и мощности она составляет до 45% от обычных кондиционеров.

Имеют инверторные кондиционеры и недостатки. К ним относится высокая стоимость, необходимость периодического обслуживания и проведения диагностических мероприятий. К минусу относится и низкая ремонтопригодность, поскольку найти нужные запчасти для этого не всегда легко.

Какой инверторный кондиционер выбрать

Различается оборудование по типу внутреннего блока. Есть несколько популярных видов:

Настенные инверторные блоки представлены широкой линейкой, занимают минимум места, но требуют установки на надежные перегородки с правильным выбором места.

Кассетные. Предполагают размещение в стандартный подвесной потолок. Дополняются лицевой панелью.

Канальные. Имеют небольшие размеры, подходят для габаритных домов и офисов. Способны охлаждать сразу несколько помещений.

Напольно-потолочные. Направляют струю воздуха вдоль поверхности, на которой закреплен внутренний блок. Есть модели с регулировкой направления подачи воздуха.

Выбор инверторного кондиционера зависит от площади помещения и количества комнат, где требуется поддержать определенную температуру. Во внимание принимается производительность, уровень шума и ценовая категория.

Статью предоставила компания Klimatoo

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