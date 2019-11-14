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Происшествия

Реверсивное движение введено на трассе М-7 "Волга" из-за аварии в Лысковском районе

16 ноября 2019 16:06  [80] Происшествия
Реверсивная движение введено на трассе М-7 Волга из-за аварии в Лысковском районе

Реверсивная движение введено на трассе М-7 Волга из-за аварии в Лысковском районе

Реверсивная движение введено на трассе М-7 "Волга" из-за аварии в Лысковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Согласно информации, ДТП произошло на 489 км федеральной трассы М-7 "Волга" На месте работают сотрудники ГИБДД. Дорожные службы помогают ликвидировать последствия. 

Объезд организован через Княгино и Большое Мурашкино с выездами на федеральную трассу на 472 и 500 км.

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Теги:
Дороги ДТП
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