Нижегородка перевела мошенникам свыше 140 тыс. рублей под предлогом отмены банковской операции Происшествия

Нижегородка перевела мошенникам свыше 140 тыс. рублей под предлогом отмены банковской операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, заявление

от 35-летней жительницы Приокского района поступило в отдел полиции № 6 Нижнего Новгорода в начале ноября.

По данным женщины, ей позвонил с номера неизвестного ей сотового оператора якобы сотрудник безопасности банка. Он завладел данными банковской карты и под предлогом отмены сомнительной операции, по его словам, совершённой неизвестными лицами, убедил перевести на его счёт двумя транзакциями денежные средства общей суммой 144 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).