"Назначение Глеба Никитина на должность секретаря придаст дополнительный стимул развитию проектов "Единой России", - Артём Баранов Политика

"Назначение Глеба Никитина на должность секретаря Нижегородского регионального отделения партии придаст дополнительный стимул развитию партийных проектов "Единой России", а также усилит контроль со стороны правительства за качеством и сроками их реализации", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального общественного совета партийного проекта "Городская среда" Артём Баранов.

Председатель регионального партсовета отметил, что в настоящее время на территории региона уделяется большое внимание реализации партийных проектов, в частности, проекту "Городская среда".

"По темпам его реализации Нижегородская область входит в число лидеров. Это стало возможным благодаря поддержке правительства области и личному участию губернатора. Уверен, что большой управленческий опыт и личный авторитет Глеба Сергеевича будет способствовать повышению роли партии в области, а также более эффективному и консолидированному взаимодействию депутатов разных уровней и позитивно скажется на жизни нижегородцев", - сказал парламентарий.