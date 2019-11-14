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Политика

"Назначение Глеба Никитина  на должность секретаря придаст дополнительный стимул  развитию проектов "Единой России", - Артём Баранов

16 ноября 2019 17:28  [101] Политика

"Назначение Глеба Никитина  на должность секретаря Нижегородского регионального отделения партии  придаст дополнительный стимул  развитию  партийных проектов "Единой России", а также  усилит контроль со стороны правительства за качеством и сроками их реализации", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель регионального общественного совета партийного проекта "Городская среда" Артём Баранов.

Председатель регионального партсовета отметил, что в настоящее время на территории региона уделяется большое внимание реализации партийных проектов,  в частности, проекту "Городская среда". 

"По темпам его реализации  Нижегородская область  входит в число лидеров. Это стало возможным благодаря поддержке правительства области и личному участию губернатора.  Уверен, что большой управленческий опыт и личный авторитет Глеба Сергеевича будет способствовать повышению роли партии в области, а также  более эффективному и консолидированному взаимодействию депутатов разных уровней и позитивно скажется на жизни нижегородцев", - сказал парламентарий.

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