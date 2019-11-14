Помощники нижегородского омбудсмена научат родителей налаживать отношения с детьми Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородцы, имеющие проблемы в семейных отношениях и отношениях с детьми, могут обратиться на горячую телефонную линию в региональный аппарат уполномоченного по правам ребенка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Специалисты аппарата ответят на вопросы родителей и законных представителей, нуждающихся в примирении в отношении детей.



Горячая телефонная линия будет работать с 18 по 22 ноября. Нижегородцы могут позвонить по номерам 428-04-05 и 428 -54-71 с 09:00 до 17:00 часов.

Кроме консультации по телефону специалисты готовы пригласить семейные пары по необходимости и на очные беседы.

Напомним, что в конце января из приемной семьи в Нижегородской области сбежал 10-летний мальчик. На следующий день его нашли и доставили в "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского района".

В ГУ МВД России по Нижегородской области заявили, что по факту исчезновения ребенка и жестокого обращения с ним организована доследственная проверка.

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова тогда сообщила, что представители аппарата также проведут свою собственную проверку.