Ветеринар в Семеновском районе растерял стаю собак, - соцсеть Происшествия

Фото: Соцсеть

Пользователь соцсети ВКонтакте в одном из пабликов разместил сообщение о том, что ветеринарный врач в Нижегородской области расстрелял из ружья стаю собак.

"На станции Осинки (Семеновский район) ветеринарный врач белым днем расстрелял собак из ружья. А все потому что они помешали своим "приходом" к его собаке. Когда хозяйка одной из расстрелянных собак пришла за объяснениями, также получила в свой адрес от его семьи угрозу расправы", - написал автор поста.

Он пояснил, что будка собаки ветеринара расположена на улице, то есть за территорией придомового участка.

Мнения участников группы разделились. Одни считают, что владельцу необходимо строить будки для собак на территории собственных участков, а "не на улице", называют врача "живодером" и призывают владельцев пострадавших собак обратиться к правоохранителям. Часть пользователей соцсети выступает в защиту врача и осуждает владельцев собак, чьи животные бегают по населенному пункту без присмотра.