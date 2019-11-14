Акция "В Новый год – без долгов!" стартовала в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс" Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) объявляют о старте акции "В Новый год – без долгов!". В рамках ее проведения жители Дзержинска, Кстова и Кстовского района, которые своевременно оплачивают счета за тепло и горячую воду, могут получить подарок, рассказали в пресс-службе компании.

Добросовестные плательщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов при выполнении простых условий. Еще один приятный бонус – списание пени при оплате долгов до конца года.

Принять участие в акции "В Новый год - без долгов" может любой житель Дзержинска, Кстова и Кстовского района. Для этого необходимо:

В Дзержинске:

1. Оплатить квитанцию ЕРКЦ за отопление, горячую воду и общедомовой прибор учета (ОПУ) за декабрь до 27 декабря 2019 года (при условии своевременной оплаты квитанций в течение всего года).

2. Оплатить долги за отопление, горячую воду и ОПУ перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" до 27 декабря 2019 года.

В Кстове и Кстовском районе:

1. Оплатить квитанцию ЕРКЦ за отопление, тепловую энергию на нужды ГВС и горячую воду за декабрь до 27 декабря 2019 года (при условии своевременной оплаты квитанций в течение всего года).

2. Оплатить долги за отопление, тепловую энергию на нужды ГВС и горячую воду перед ПАО "Т Плюс" до 27 декабря 2019 года.

Итоги акции будут подведены в первом квартале 2020 года. По лицевым счетам клиентов, которые полностью оплатят задолженность перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС", будут списаны пени. Однако если в отношении жителя уже вынесен судебный приказ или с ним заключено соглашение о рассрочке, то пени, указанные в исполнительном документе или в соглашении, списаны не будут.

"Акция "В Новый год – без долгов!" уже стала доброй традицией для нашей компании. Конечно, своевременная оплата отопления и горячей воды – обязанность каждого гражданина. Но мы хотим поблагодарить жителей за отсутствие долгов, поэтому у каждого добросовестного плательщика есть возможность поучаствовать в розыгрыше призов. Что касается должников, то у них есть отличная возможность начать новый год без судебных разбирательств и без пени, погасив свою задолженность за отопление и горячую воду", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.