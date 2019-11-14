Стоит ли зимовать в Таиланде: преимущества и недостатки

Согревающее солнце и морские волны на протяжении круглого года – мечта для миллионов людей. Чтобы воплотить фантазии в реальность, многие отправляются зимой в Таиланд. На первый взгляд, переезд в другую страну кажется опасным занятием. Но в действительности отдых на берегу моря принесет положительные эмоции. Главное - правильно спланировать поездку и хорошо ознакомиться с условиями жизни в экзотической стране.
Мысль о переезде в Таиланд появляется именно в зимние месяцы. Как раз в это время уже открыт туристический сезон. Задумываться о переезде можно в начале октября. А в январе начинается один из самых засушливых периодов. Днем температура держится на отметке +32°С, ночью не опускается ниже +20°С. Море теплое и спокойное. После решения о поездке, возникает вопрос: где лучше зимовать в Таиланде?
Особой популярностью в зимнее время пользуется Пхукет – горный остров с роскошными отелями и чистыми пляжами, массой экскурсий на Пхукете и других активностей. Есть мнение, что на западном побережье Таиланда сохраняется отличная погода. Поэтому приезжие для зимовки выбирают именно это место. Даже в сезон дождей здесь не так много осадков.
Климат Пхукета имеет субэкваториальный характер. Период сильных осадков приходится в основном на июль и сентябрь. Хотя принято считать, что дождливый сезон длится с мая по октябрь. Но в конце весны и начале лета скорее преобладает облачная погода. Лишь в некоторые дни мощные дожди сменяются ярким солнцем.
Остров часто выбирают для переезда с детьми. Местные хорошо относятся даже к совсем юным путешественникам.
В некоторых случаях родители опасаются брать с собой ребенка в длительную поездку. Хотя климат и море способствуют укреплению детского иммунитета. К тому же в Таиланде впечатляющее количество мест для семейного отдыха.
Пхукет славится интересными музеями и парками развлечений. Среди самых популярных мест туристы выделяют:
Для безопасности детей есть даже специально оборудованные пляжи в местах с мелким песком и пологим спуском в море.
Есть и недостатки во время отдыха вместе с детьми на острове. В первые дни ребенок может плохо себя чувствовать из-за акклиматизации. Далеко не на все обращения к врачу распространяется страховка. Также если понадобится помощь няни, то на поиск профессионального специалиста может уйти много времени. Но все эти неприятные моменты можно избежать, если детально планировать поездку заранее.
В этом вопросе все зависит от бюджета поездки. Очень комфортабельный вариант – престижный отель Банг-Тао. Здесь пожалуй каждый сможет найти номер, соответствующий своим запросам. Для длительного отдыха больше подойдет аренда виллы. Для этого созданы закрытые поселки с бассейнами. Обычно здесь зимуют приезжие.
Для жизни в Таиланде стоит рассмотреть аренду гостевого дома или нескольких комнат в нем. Желательно выбирать районы с развитой инфраструктурой. Такой вариант подойдет для отдыха с детьми.
Молодым и активным путешественникам с ограниченным бюджетом подойдут отели Патонга. Здесь утром и ночью кипит жизнь.
Зима в Таиланде – прекрасная альтернатива серым холодным будням. Не удивительно, что всё больше туристов задумаются о переезде к солнцу и морю. Среди всех курортов страны пока что самым привлекательным остается Пхукет. Поездка на остров принесет незабываемые впечатления, если ответственно подойди к этому решению и спланировать все этапы заранее.
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