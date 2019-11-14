Стоит ли зимовать в Таиланде: преимущества и недостатки

Согревающее солнце и морские волны на протяжении круглого года – мечта для миллионов людей. Чтобы воплотить фантазии в реальность, многие отправляются зимой в Таиланд. На первый взгляд, переезд в другую страну кажется опасным занятием. Но в действительности отдых на берегу моря принесет положительные эмоции. Главное - правильно спланировать поездку и хорошо ознакомиться с условиями жизни в экзотической стране.

Погода в Таиланде зимой

Мысль о переезде в Таиланд появляется именно в зимние месяцы. Как раз в это время уже открыт туристический сезон. Задумываться о переезде можно в начале октября. А в январе начинается один из самых засушливых периодов. Днем температура держится на отметке +32°С, ночью не опускается ниже +20°С. Море теплое и спокойное. После решения о поездке, возникает вопрос: где лучше зимовать в Таиланде?

Особой популярностью в зимнее время пользуется Пхукет – горный остров с роскошными отелями и чистыми пляжами, массой экскурсий на Пхукете и других активностей. Есть мнение, что на западном побережье Таиланда сохраняется отличная погода. Поэтому приезжие для зимовки выбирают именно это место. Даже в сезон дождей здесь не так много осадков.

Климат Пхукета имеет субэкваториальный характер. Период сильных осадков приходится в основном на июль и сентябрь. Хотя принято считать, что дождливый сезон длится с мая по октябрь. Но в конце весны и начале лета скорее преобладает облачная погода. Лишь в некоторые дни мощные дожди сменяются ярким солнцем.

Остров часто выбирают для переезда с детьми. Местные хорошо относятся даже к совсем юным путешественникам.

Зимовка в Таиланде с детьми: преимущества и недостатки

В некоторых случаях родители опасаются брать с собой ребенка в длительную поездку. Хотя климат и море способствуют укреплению детского иммунитета. К тому же в Таиланде впечатляющее количество мест для семейного отдыха.

Пхукет славится интересными музеями и парками развлечений. Среди самых популярных мест туристы выделяют:

Аквариум Пхукета;

аквапарк «Splash Jungle» ;

Парк птиц;

Сад экзотических бабочек;

парк «FantaSea».

Для безопасности детей есть даже специально оборудованные пляжи в местах с мелким песком и пологим спуском в море.

Есть и недостатки во время отдыха вместе с детьми на острове. В первые дни ребенок может плохо себя чувствовать из-за акклиматизации. Далеко не на все обращения к врачу распространяется страховка. Также если понадобится помощь няни, то на поиск профессионального специалиста может уйти много времени. Но все эти неприятные моменты можно избежать, если детально планировать поездку заранее.

Где поселиться во время отдыха

В этом вопросе все зависит от бюджета поездки. Очень комфортабельный вариант – престижный отель Банг-Тао. Здесь пожалуй каждый сможет найти номер, соответствующий своим запросам. Для длительного отдыха больше подойдет аренда виллы. Для этого созданы закрытые поселки с бассейнами. Обычно здесь зимуют приезжие.

Для жизни в Таиланде стоит рассмотреть аренду гостевого дома или нескольких комнат в нем. Желательно выбирать районы с развитой инфраструктурой. Такой вариант подойдет для отдыха с детьми.

Молодым и активным путешественникам с ограниченным бюджетом подойдут отели Патонга. Здесь утром и ночью кипит жизнь.

Зима в Таиланде – прекрасная альтернатива серым холодным будням. Не удивительно, что всё больше туристов задумаются о переезде к солнцу и морю. Среди всех курортов страны пока что самым привлекательным остается Пхукет. Поездка на остров принесет незабываемые впечатления, если ответственно подойди к этому решению и спланировать все этапы заранее.

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