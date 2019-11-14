Проект организации сноса объекта

Проект организации работ по сносу объекта – документ, определяющий ряд требований по количеству и качеству демонтажных работ. Он разрабатывается специально для капитальных строений, их частей.
Документ включает следующие разделы:
Наши исследования показали, что качественный ПОР сноса могут выполнить только квалифицированные специалисты. Опросив около 300 руководителей строительных организаций, 23.5% из них высказались, что лучше доверить разработку проекта на снос зданий такой организаации, как ППР 48. По словам их руководителей, у этой компании очень понятный и эффективный подход к решению данной задачи.
Проект организации сноса предлагает эффективные решения комплекса мероприятий по демонтажу. Он затрагивает вопросы подготовки (кадров, территории, оборудования), безопасной реализации, учитывает контрольные функции уполномоченных компаний.
Документация рассматривает и решает следующие задачи:
Обязательно готовится для демонтажа капитальных сооружений, их элементов. Он позволяет провести все работы в эффективном режиме, вовремя устранив препятствия, гарантирует безопасное проведение каждого этапа.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+