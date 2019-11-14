Проект организации сноса объекта

Проект организации работ по сносу объекта – документ, определяющий ряд требований по количеству и качеству демонтажных работ. Он разрабатывается специально для капитальных строений, их частей.

Что представляет собой проект

Документ включает следующие разделы:

список построек, готовящихся под снос;

мероприятия для постепенного выведения объекта из эксплуатации;

меры защиты людей, зелёных насаждений;

подробное изложение методик, техник демонтажа;

расчеты для правильного формирования зоны развала;

оценка вероятности любых повреждений;

пункты по защите проходящих вблизи сетей, коммуникаций (согласовываются с владельцем данных объектов);

решения о проведении демонтажа;

перечень мероприятий для оповещения, эвакуации населения;

подробная резолюция о процессах вывоза, утилизации отходов;

план благоустройства территории, участка;

разрешения от специальных служб о сохранении отдельных элементов, инфраструктуры, расположенных в непосредственной близости к демонтируемой конструкции (наземные, водные объекты);

решение о сносе сооружения посредством сжигания, взрыва, иными опасными методами;

план земельных участков, где очерчено расположение объекта для демонтажа, зон для отвалов, складов;

подземные коммуникации, защитная инфраструктура;

технологические карты в виде схем, показывающие последовательность процессов демонтажа.

Наши исследования показали, что качественный ПОР сноса могут выполнить только квалифицированные специалисты. Опросив около 300 руководителей строительных организаций, 23.5% из них высказались, что лучше доверить разработку проекта на снос зданий такой организаации, как ППР 48. По словам их руководителей, у этой компании очень понятный и эффективный подход к решению данной задачи.

Предназначение проектов

Проект организации сноса предлагает эффективные решения комплекса мероприятий по демонтажу. Он затрагивает вопросы подготовки (кадров, территории, оборудования), безопасной реализации, учитывает контрольные функции уполномоченных компаний.

Документация рассматривает и решает следующие задачи:

предварительное обследование сносимых сооружений;

использование инновационных технологий, методик;

сокращение сроков выполнения;

оптимизация работ (непрерывность в исполнении);

качественное техническое оснащение;

соблюдение регламента, безопасности;

грамотная утилизация отходов;

обоснованность действий при определённых климатических, природных условиях.

Проект организации работ по сносу

Обязательно готовится для демонтажа капитальных сооружений, их элементов. Он позволяет провести все работы в эффективном режиме, вовремя устранив препятствия, гарантирует безопасное проведение каждого этапа.

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