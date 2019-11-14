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Спорт

ФК "НН" проиграл "Чайке" из села Песчанокопское Ростовской области

18 ноября 2019 11:01  [61] Спорт

Фото: с сайта ФК "НН"

ФК "НН" проиграл "Чайке" из села Песчанокопское Ростовской области. Как сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба, счет встречи 17 ноября 2019 года 1:2.

Практически весь второй тайм проведя вдесятером, футболисты "Нижнего Новгорода" уступили песчанокопской "Чайке". В начале второго тайма вторую желтую карточку за фол в центре поля получил Юрий Морозов. Нижегородцы остались вдесятером и на 64 минуте пропустили еще один гол. Гости из "Чайки" поймали хозяев на контратаке, и Текучев реализовал выход один на один с Анисимовым.

"К большому сожалению, мы проиграли сегодня наш последний домашний матч в этом году. Не скажу, что недонастроились или вышли на игру спустя рукава, но по качеству футбола - нам есть над чем работать. Мы имели преимущество и по моментам, и по другим показателям, но всё решает результат, а он сегодня отрицательный. Конечно же, сломало игру нелепое удаление. Даже оставшись вдесятером, мы создавали моменты и очень хотели победить. Но качество футбола страдало, поэтому и результат такой", - пояснил главный тренер "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов.

"Для меня Нижний Новгород – особенный город. Я имел честь закончить карьеру игрока в Нижнем, начал тренерскую карьеру здесь же и благодарен многим людям, которые помогали мне на моем пути.
Что касается игры, то начало матча получилось неплохим для нас. При счете 0:0 хороший момент был у хозяев, потом мы забили гол, но начали "охранять" результат и в концовке первого тайма получили ответный мяч в свои ворота. Вторую половину встречи начали с чистого листа. Получили численное преимущество, забили гол, а затем "Нижний" снова давил, бил опасные штрафные. Концовка получилась нервозной, и мы, конечно же, рады победе", - добавил главный тренер "Чайки" Магомед Адиев.

Первую часть сезона "Нижний" завершит гостевым матчем с воронежским "Факелом", который состоится 23 ноября.

СПРАВКА:

"Чайка" — российский футбольный клуб из села Песчанокопское Ростовской области, выступающий в первенстве ФНЛ. Основан в 1997 году.

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