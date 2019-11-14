Дверная фурнитура от итальянских производителей - преимущества и особенности

К выбору дверной фурнитуры следует подходить со всей ответственностью. Ведь без надежного замка, удобной ручки использовать дверь полноценно вряд ли удастся. Для того, чтобы сделать правильный выбор, покупателям рекомендуется обращать внимание на замки, ручки, петли от итальянских производителей. Широкий ассортимент продукции позволяет подобрать качественные модели для дверей, оформленных в классическом или современном стиле.

Итальянская фурнитура способна преобразить дверное полотно, сделать его более презентабельным. При грамотном выборе изделия оно обеспечивает помещению особый шик и подчеркивает тонкий вкус своих владельцев.

Преимущества итальянской фурнитуры

Дверная фурнитура, изготовленная в Италии, отвечает высоким требованиям покупателей, а именно:

является удобной в эксплуатации;

гармонично сочетается с окружающей обстановкой;

обеспечивает прочность и функциональность дверного полотна;

отличается устойчивостью к образованию коррозии, механическим повреждениям.

Качественная фурнитура не только эстетично выглядит, но и плавно работает на протяжении всего срока эксплуатации. Силовые элементы, расположенные внутри, изготавливаются из металла (латуни, нержавеющей стали). Пластик в этих механизмах может использоваться лишь в декоративных целях, он не испытывает никаких нагрузок. Для большей надежности производители покрывают детали цинком и хромом.

Виды ручек для межкомнатных дверей

Итальянские межкомнатные ручки разделяют по функциональности. Покупатели могут заказать следующие механизмы:

стационарные: не связаны ни с ригелем, ни с замком;

подвижные или фалевые: связаны с замком, могут быть поворотными и нажимными.

Одна из ключевых особенностей итальянских дверных ручек состоит в том, что в процессе производства защитным слоем покрываются не только внешние, но и внутренние элементы. За счет этого срок службы, износоустойчивость механизмов увеличивается в несколько раз.

Покупка фурнитуры в Интернет-магазине

Петли, замки, а также дверные ручки итальянских брендов давно зарекомендовали себя на рынке как изделия высокого качества. Для заказа надежных механизмов отличных производителей рекомендуется обращаться в Интернет-магазин "Пять Ключей". Покупателям предлагается купить продукцию итальянских брендов по выгодным ценам и с гарантией качества. В случае необходимости представители магазина помогут совершить правильный выбор среди предложенного многообразия. Поскольку ассортимент фурнитуры постоянно обновляется, подобрать подходящие для себя модели ручек, замков, как правило, не составит труда.

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