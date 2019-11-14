Навесное оборудование на трактор МТЗ: виды и преимущества использования

Благодаря навесному оборудованию надежный и мощный трактор Минского тракторного завода становится универсальной техникой. Соответствующим образом оснащенный, колесный МТЗ используется при строительстве автодорог и ремонте их покрытия, в снегоуборочных и сельскохозяйственных работах, в ходе облагораживания территорий. Трехточечные навесные агрегаты существенно расширяют функционал трактора и за счет доступной стоимости оптимизируют бюджет вышеперечисленных работ.

Популярные разновидности навесных агрегатов

При проведении дорожных работ возникает необходимость в ямочном ремонте, вывозе с места проведения работ и утилизации скошенной, срезанной и спиленной растительности, а в зимний период — в уборке снега. Для этого трактор агрегатируется с разными видами насадок.

Асфальтобетонный рециклер. В его барабане поддерживается в готовом горячем виде битум или асфальтобетонная смесь с завода, а также разогревается для повторного использования снятый асфальт и холодная асфальтовая смесь.

Для покоса трав, срезания кустарников и молодых деревьев (диаметр ствола до 160 мм) используется косилка-кусторез https://www.evromash.com/catalog/machinery3/em13_01.html с задней навеской. С ее помощью очищают обочины автодорог и труднопроходимые участки леса, не засоренные металлоломом, камнями и т. п.

Обрабатывает срезанный растительный материал измельчитель веток на трактор, затягивающий его в подающий патрубок. Измельченные ветки через выгрузной желоб выбрасываются в виде мелкой щепы. Производительность агрегата составляет около 5 кубометров в час.

Для зимней обработки автодорог предлагаются пескоразбрасыватель, шнековые и роторные снегоочистители производительностью от 150 тонн снега в час до 250 тонн в час.

Преимущества использования навесного оборудования

Большая дорожная и коммунальная спецтехника обходится дорого. Ее закупка оправдывает себя только при регулярном выполнении значительных объемов работ профильными компаниями. Качественное навесное оборудование, вполне доступное по цене, отлично справляется с большинством тех же задач. Выгода его использования коммунальными и дорожными службами состоит в существенном снижении стоимости выполненной ситуативной работы.

Навесные агрегаты, в отличие от спецтехники, не занимают много места при хранении и быстро и легко монтируются непосредственно на объекте. Широкий выбор оборудования позволяет сформировать оптимальный комплект, повышающий эффективность дорожных работ.

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