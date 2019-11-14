Тарифы на ЖКХ не изменятся c 1 января 2020 года в Нижегородской области Общество

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Нижегородской области 1 января 2020 года, как и по всей стране, не изменятся. Об этом сообщила руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

Изменение платы граждан за коммунальные услуги в Нижегородской области произойдет с 1 июля 2020 года. В связи с этим губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил РСТ проработать вопрос сдерживания роста тарифов и установить их ниже уровня инфляции.

"Мы продолжаем политику сдерживания роста платы граждан. Поручаю РСТ рассчитать тарифы таким образом, чтобы рост с 1 июля 2020 года был ниже уровня инфляции. Стоимость коммунальных услуг в среднем не должна вырасти более чем на 3,5-3,8%",- поручил Глеб Никитин.

Юлия Алешина пояснила, что указанные значения роста платы граждан за коммунальные услуги являются предельными и отражают максимально возможный рост платы не для всех потребителей на территории муниципального образования, а только для потребителей с определенным набором коммунальных услуг. Для остальных жителей рост платы будет ниже.

"В наш адрес обратились 20 муниципалитетов, где рост индекса выше этого показателя. Там по предложениям депутатов рост платы граждан заявлен от 4,5% до 13,91%. Это связано с концессионными соглашениями и инвестиционными программами", - добавила она.

Юлия Алешина также отметила, что окончательное решение по согласованию повышенных индексов будет принято Федеральной антимонопольной службой. Процедура согласования уже запущена. На данный момент осуществляется проверка документов, по результатам которой будет вынесено решение о возможности превышения 4% в вышеуказанных муниципалитетах.