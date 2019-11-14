Нижегородская область увеличила экспорт в страны БРИКС на 24% Экономика

Нижегородская область за 9 месяцев 2019 года увеличила экспорт в страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $807 млн. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Экспорт продукции в страны БРИКС вырос на 38% - до $479 млн, импорт увеличился на 9% и достиг $327 млн.

По данным Глеба Никитина, наибольший рост экспорта нижегородской продукции пришелся на Индию. Поставки нижегородских товаров в эту страну увеличились в 1,5 раза — до $327 млн. Это произошло за счет значительного роста поставок в Индию оборудования и материалов для строящейся АЭС (одного из крупнейших проектов в рамках российско-индийского сотрудничества). Сейчас в Индии Госкорпорация Росатом (у которой в Нижегородской области расположено несколько производств и НИИ) строит АЭС "Куданкулам" в рамках межгосударственного соглашения, заключенного в ноябре 1988 года, и дополнения к нему от 21 июня 1998 года.

Чуть меньше вырос экспорт в Китай. В частности, Нижегородская область поставила в эту страну продукции на $142 млн, что на 22% больше, чем годом ранее. Регион увеличил экспорт за счет поставок электрических устройств и аппаратуры связи (в 8,7 раз) до $26 млн, а также бумаги и картона (в 4,5 раза) - до $18 млн.

Напомним, что с 13 по 14 ноября в бразильской столице – Бразилиа, проходил Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Президент России Владимир Путин принял участие в работе саммита. Он отметил, что России готова расширять сотрудничество со странами БРИКС во многих сферах.

Напомним также, что в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе был разработан проект "Экспорт продукции АПК". Он предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до $492 млн к 2024 году.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".