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Происшествия

Несовершеннолетнего юношу, размещавшего закладки с наркотиками, будут судить в Нижнем Новгороде

18 ноября 2019 15:33  [62] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Несовершеннолетнего юношу, размещавшего закладки с наркотиками, будут судить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает прокуратура Советского района.

Соучастницей 17-летнего молодого в этом преступлении стала 21-летняя девушка.

Следователи установили, что обвиняемые размещали закладки в сентябре текущего года, однако вызвали своими действиями подозрение и их задержали сотрудники полиции.

При обыске у обвиняемых были обнаружены подготовленные для раскладки упаковки с наркотиками. Кроме того, юноша и девушка раскрыли адреса с закладками. В результате правоохранители изъяли более 30 подготовленных к продаже упаковок с наркотическим веществом.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с покушением на незаконный сбыт наркотических средств. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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