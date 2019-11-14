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Общество

Подготовку генпланов предлагается передать в полномочия Нижегородской области

18 ноября 2019 16:10  [30] Общество
Подготовку генпланов предлагается передать в полномочия Нижегородской области

Подготовку генпланов предлагается передать в полномочия Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подготовку генеральных планов предлагается передать в полномочия Нижегородской области. Соответствующее изменение в закон "О перераспределение отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти" представила директор департамента градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области Марина Ракова на заседании комитета Законодательного собрания региона по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Ранее подготовкой проекта занимались муниципалитеты.

Одной из причин передачи полномочий стал тот факт, что две трети генпланов подлежат комплексной корректировке. Также, по словам Марины Раковой, "хромает" и качество их подготовки. Еще одной причиной стали ужесточение требований к генпланам.

Депутаты профильного комитета ЗС НО приняли решение рекомендовать этот вопрос к рассмотрению в двух чтениях.

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