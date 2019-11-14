"Материнская любовь всегда была символом всепрощения и жертвенности", - Глеб Никитин Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородок с Днём матери.

"Вот уже больше 20 лет в России отмечается этот прекрасный праздник, напоминающей каждому из нас о самом важном в жизни. Материнская любовь всегда была символом всепрощения и жертвенности, готовности прийти на помощь своему ребёнку вне зависимости от ситуации. Взаимодействие с мамой является фундаментом, на котором строится личность человека. Вырастить и воспитать ребёнка - огромный труд, требующий абсолютного вовлечения и самоотдачи. Спасибо вам за него!



Наша общая задача - помочь мамам в этой работе. В рамках национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, в Нижегородской области строятся новые детские сады, создаются дополнительные места в ясельных группах. Яркие идеи воплощают молодые мамы в рамках проекта "Мама-предприниматель". Для многих рождение ребёнка становится возможностью открыть в себе новый творческий потенциал связанный и с реализацией социальных проектов!



В этот праздник желаю всем мамам здоровья и благополучия! Пусть та любовь, которую вы отдаёте своим детям, а потом и внукам, всегда возвращается к вам!" – пожелал глава региона.