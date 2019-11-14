"На Съезде будет представлена модельная приемная "Единой России", - Андрей Турчак Политика

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На XIX Съезде "Единой России" будет представлена модельная приемная партии. Об этом сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"На Съезде мы презентуем новую модельную приемную партии. В течение 2020 года приемные во всех регионах мы будем приводить в вид многофункциональных партийных центров", - сообщил Турчак.

По его словам, общественные приемные станут "лицом партии". "Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию", - заключил он.

XIX Съезд "Единой России" пройдет 23 ноября в Москве. В рамках работы XIX Съезда будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание Высшего совета и Генерального совета Партии и пленарное заседание Съезда.