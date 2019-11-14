Последние новости рубрики Политика
18 ноября 2019 14:58  [115] "Наша совместная работа с Горьковской железной дорогой выходит на качественно новый уровень", - Евгений Лебедев
18 ноября 2019 10:22  [50] "На Съезде будет представлена модельная приемная "Единой России", - Андрей Турчак
16 ноября 2019 17:28  [422] "Назначение Глеба Никитина  на должность секретаря придаст дополнительный стимул  развитию проектов "Единой России", - Артём Баранов
16 ноября 2019 13:11  [364] "Движение в заданном русле позволит мотивировать и стимулировать партийцев, которые ежедневно несут ответственность перед жителями", - Константин Аргентов
16 ноября 2019 12:16  [1298] Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался на 42 году жизни
16 ноября 2019 09:51  [418] "Консолидация партийцев под руководством губернатора даст максимальный эффект", - Станислав Прокопович
15 ноября 2019 17:13  [428] "Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер", - Андрей Харин
15 ноября 2019 15:35  [571] Глеб Никитин посоветовал главе МСУ главе Дальнеконстантиновского района "не делать из себя бедных родственников"
15 ноября 2019 15:23  [1181] "С новым руководством мы сможем еще сильнее укрепить позицию партии "Единая Россия", - Ольга Никитина
15 ноября 2019 15:01  [386] Глеб Никитин устроил публичный "разнос" главе МСУ Дальнеконстантиновского района
Политика

"На Съезде будет представлена модельная приемная "Единой России", - Андрей Турчак

18 ноября 2019 10:22  [50] Политика

Фото: с сайта er.ru

На XIX Съезде "Единой России" будет представлена модельная приемная партии. Об этом сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"На Съезде мы презентуем новую модельную приемную партии. В течение 2020 года приемные во всех регионах мы будем приводить в вид многофункциональных партийных центров", - сообщил Турчак.

По его словам, общественные приемные станут "лицом партии". "Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию", - заключил он.

XIX Съезд "Единой России" пройдет 23 ноября в Москве. В рамках работы XIX Съезда будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание Высшего совета и Генерального совета Партии и пленарное заседание Съезда.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph