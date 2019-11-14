Капитальный ремонт дорог на пяти улицах Дзержинска состоялся в 2019 году Общество

Капитальный ремонт дорог на пяти улицах Дзержинска состоялся в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт осуществлялся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Речь идет о дзержинских дорогах на ул.Октябрьской (от ул.Урицкого до ул.Студенческой); ул.Советской (от ул.Молодежной до пр.Чкалова); ул.Молодежной (от пл.Макарова до ул.Советской); ул.Удриса (от пр.Циолковского до ул.Пушкинской) и проспекте Свердлова (от ул.Красноармейской до пр.Свердлова, 3).

Ремонт выполнен на консолидированные средства из федерального и местного бюджетов.

В пресс-службе отметили, что работы на улице Октябрьской и улице Удриса велись после капитального ремонта Дзержинским водоканалом коллектора и водовода, что в дальнейшем позволит избежать инцидентов, связанных с неисправностями коммуникаций и вскрытием дорожного полотна.

Также в пресс-службе подчеркнули, что в результате сложившейся от проведенного аукциона экономии отремонтирован участок автодороги на улице Чапаева (от площади Макарова до дома №78 по улице Чапаева).

Кроме того, в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтированы дороги регионального значения, проходящие по территории г.о. Дзержинск. Это участок Чернореченской объездной дороги (от кольца в районе Северных ворот до перекрестка с Нижегородским шоссе); участок автомобильной дороги Дзержинск–Нагулино (часть Гавриловского шоссе); участок автодороги "Бабинское кольцо" (Речное шоссе); автодорога "Бабинское кольцо" (Портовое шоссе); Игумновское шоссе;Заревская объездная дорога (проспект Свердлова от улицы Красноармейская до проспекта Циолковского).

В пресс-службе напомнили, что национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартовал в 83 регионах России. В программу Нижегородской области вошли две агломерации городов: Нижегородская и Дзержинская.

Согласно целям нацпроекта, в крупнейших городских агломерациях к концу 2024 года доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна быть доведена до 85%.