Дзержинский дендропарк стал памятником природы регионального значения Общество

"Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича", расположенный в Дзержинске, стал памятником природы регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Паспорт на памятник природы утвержден постановлением правительства Нижегородской области. Площадь территории дендропарка составляет 47,31 га.

"На протяжении долгих лет судьба территории в границах городского округа с уникальной природой находилась в подвешенном состоянии и по факту была беззащитной. Она не имела хозяина и закрепленных границ. Общественные деятели пытались защитить экологический уголок города Дзержинска от посягательств со стороны заинтересованных в присвоении данной территории лиц", - говорится в сообщении.

По инициативе главы Дзержинска Ивана Носкова в июне 2019 года создана рабочая группа по развитию дендропарка. Одной из первых задач рабочей группы было скорейшее завершение процедуры согласования и утверждения паспорта для особо охраняемой природной территории.

Администрация города привлекла в работу общественность и экологов. В июне состоялась экологическая акция, в рамках которой на территории дендрария была установлена карта-схема расположения дендропарка, а также таблички с описанием редких пород деревьев, произрастающих на его территории.

"Только благодаря совместной работе администрации Дзержинска, министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области и общественности, удалось добиться продвижения в решении вопроса по присвоении дендропарку статуса памятника природы. Я рад этому, как и многие дзержинцы. Раньше мы только могли надеяться, а теперь горожане реально видят стремление местной власти в совместном решение закоренелых городских проблем", - сказал представитель общественного движения "Голос Дзержинска" Сергей Володин.

Администрация Дзержинска запланировала в 2020 году выделить более 3,5 млн рублей на проектирование экоцентра и эколого-биологического центра на базе дендропарка. В настоящее время комитет по управлению муниципальным имуществом уже работает над формированием границ и постановке на кадастровый учет земельного участка под дендропарком.

"История города отражается в его уникальных памятниках. Сегодня свершилась историческая справедливость. Город и его жители по праву получили заслуженный подарок – памятник природы регионального значения "Дендропарк имени И.Н.Ильяшевича". Благодарю губернатора Нижегородской области и общественные организации за поддержку в решении этого важного для города вопроса. Уверен, что мы вместе сможем вдохнуть в территорию парка новую жизнь и сделать его комфортным", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

В пресс-службе отметили, что городу удалось сохранить имя дендропарка. Дендрарий был создан в 1951 году Иваном Ильяшевичем, как своего рода испытательный полигон для различных видов растений, на его территории также выращивались саженцы для озеленения Дзержинска.