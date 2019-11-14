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Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" возобновил подачу тепла клиенту после оплаты долга

19 ноября 2019 09:06  [70] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" возобновил подачу тепловой энергии зданию, находящемуся в собственности ООО "Н Петрос", в Кстове. Организация полностью оплатила задолженность за тепловую энергию в размере 180 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе филиала.

В конце октября Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" частично ограничил подачу тепловой энергии на нежилые объекты ООО "Н Петрос" в связи с наличием у клиента задолженности, превышающей размер платы более чем за 1 период платежа. Полное ограничение подачи тепловой энергии за долги на данные объекты было введено в начале ноября, по порядку ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, установленному постановлением правительства РФ №808 от 8 августа 2012 года .

С начала ноября в адрес должников среди юридических лиц Дзержинска и Кстова Нижегородским филиалом "ЭнергосбыТ Плюс" направлено 11 уведомлений о возможном введении ограничения подачи тепловой энергии.

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