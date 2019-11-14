Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2019 10:15  [6] Телефонную будку в ретро стиле навсегда убрали с ул. Рождественской в Нижнем Новгороде
19 ноября 2019 09:06  [67] Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" возобновил подачу тепла клиенту после оплаты долга
18 ноября 2019 19:38  [131] Нижний сегодня: главные события дня
18 ноября 2019 19:14  [142] Капитальный ремонт дорог на пяти улицах Дзержинска состоялся в 2019 году
18 ноября 2019 19:03  [704] Дзержинский дендропарк стал памятником природы регионального значения
18 ноября 2019 18:42  [240] Проблемы сохранения и очистки рек обсудили молодые парламентарии из 16 стран
18 ноября 2019 18:26  [292] Пропавшую две суток назад 17-летнюю девушку нашли в Нижнем Новгороде
18 ноября 2019 16:16  [222] Директор детского лагеря Нижегородской области получила условный срок за мошенничество
18 ноября 2019 16:10  [233] Подготовку генпланов предлагается передать в полномочия Нижегородской области
18 ноября 2019 15:42  [254] РТРС вновь рекомендует нижегородцам перенастроить каналы, в случае сброса настроек цифрового ТВ
Общество

Телефонную будку в ретро стиле навсегда убрали с ул. Рождественской в Нижнем Новгороде

19 ноября 2019 10:15  [6] Общество
Ретро-будка в 2014 году

Ретро-будка в 2014 году

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Телефонную будку в ретро стиле навсегда убрали с ул. Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском филиале "Ростелекома".

Ранее нижегородцы заметили отсутствие арт-объекта, который с 2014 года находился на пл. Маркина. На его месте осталось только бетонное основание.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"Исторический памятник должен был напоминать горожанам и гостям города о том, что именно с Нижнего Новгорода началась история развития фиксированной связи в России. Однако таксофон, основное назначение которого – совершать телефонные звонки, использовался горожанами в качестве общественного туалета", - пояснили в компании.

За пять лет работы таксофон пришел в негодность, поэтому был демонтирован. Нового таксофона на этом месте "Ростелеком" устанавливать не планирует.

Напомним, что телефонная будка в ретро-стиле торжественно открылась на улице Рождественской в День радио и связи 7 мая 2014 года. Событие было приурочено к запуску первой в России линии гражданской телефонной связи, организованной в Нижнем Новгороде в 1881 году.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph