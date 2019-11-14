Телефонную будку в ретро стиле навсегда убрали с ул. Рождественской в Нижнем Новгороде Общество

Ретро-будка в 2014 году

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Телефонную будку в ретро стиле навсегда убрали с ул. Рождественской в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в нижегородском филиале "Ростелекома".

Ранее нижегородцы заметили отсутствие арт-объекта, который с 2014 года находился на пл. Маркина. На его месте осталось только бетонное основание.

(фото: НИА "Нижний Новгород")

"Исторический памятник должен был напоминать горожанам и гостям города о том, что именно с Нижнего Новгорода началась история развития фиксированной связи в России. Однако таксофон, основное назначение которого – совершать телефонные звонки, использовался горожанами в качестве общественного туалета", - пояснили в компании.

За пять лет работы таксофон пришел в негодность, поэтому был демонтирован. Нового таксофона на этом месте "Ростелеком" устанавливать не планирует.

Напомним, что телефонная будка в ретро-стиле торжественно открылась на улице Рождественской в День радио и связи 7 мая 2014 года. Событие было приурочено к запуску первой в России линии гражданской телефонной связи, организованной в Нижнем Новгороде в 1881 году.