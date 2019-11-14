Пятничный вечер с аппетитными раками: как выбрать и с чем употреблять деликатес?

Пятничный вечер – идеальное время для отдыха и встречи с друзьями. Для этого совсем не обязательно отправляться в дорогой ресторан, долго собираться в бар, подбирая одежду и наводя марафет. Не нужно готовить сложные блюда – достаточно заказать готовые, доставляемые специальной службой непосредственно домой. Если надоели пицца, роллы и прочие стандартные яства, стоит выбрать что-то из числа деликатесов, например, раков. Они отлично подойдут в качестве закуски к напиткам, придутся по вкусу истинным гурманам и поклонникам здорового питания.

Как правильно заказать раков

Сегодня купить раков в Москве с доставкой можно через специальный сервис, потратив минимум времени. Продаются они живыми и готовыми к употреблению. Чтобы избавить себя от хлопот с приготовлением, поиска рецепта, посуды, отдавать предпочтение стоит отварным. Если есть желание испытать свои кулинарные таланты, можно купить живых особей, попробовать разные способы готовки – в воде, молоке, только с солью или со специями.

Выбирать раков принято по размеру. Они классифицируются на мелкие, средние, крупные и особо-крупные. Стоит учитывать, что чем больше вес особи, тем выше будет ее стоимость. Вкусовые качества также могут различаться.

К пиву идеально подойдут маленькие раки, вес которых составляет 20-30 грамм. Их можно кушать как семечки за долгой дружеской беседой или просмотром спортивного матча. Они быстро варятся и лучше впитывают бульон. Решив приготовить их самостоятельно, стоит использовать побольше специй.

Раки среднего размера имеют вес от 30 до 50 грамм. Это отличный вариант для тех, кто не желает долго играться с удалением панциря. Его также можно употреблять с напитками.

Стоимость среднеразмерных особей составляет около тысячи рублей за килограмм. Их преимущества, по сравнению с маленькими - сниженное количество мусора.

Особо крупные и крупные раки – настоящий деликатес. В них содержится много мяса. Обычно оно более питательно. Вес одного варьируется от 70 до 90 грамм и больше.

Готовятся такие раки дольше, но выглядят они эффектно даже на праздничном столе. Высокая цена стоит того, чтобы поразить гостей запоминающейся подачей. Больших раков можно не только употреблять с напитками, но и использовать для приготовления сложных блюд – холодных и горячих закусок, салатов. Мясо приобретает особенный вкус, если его обжарить во фритюре, запечь с сыром.

Как и с чем есть раков

Ароматные, только что отваренные раки – отменное самостоятельное и самодостаточное блюдо. Все, что к ним требуется – правильный напиток. Не нужны ни соусы, ни гарниры для тех, кто желает насладиться оригинальным вкусом мяса. Разнообразить застолье помогут свежие овощи – огурцы, болгарский перец. При желании допускается использование различных соусов.

Сам процесс поглощения раков представляет собой настоящий ритуал. Истинные поклонники уверяют, что съедобными являются все части, за исключением панциря, прямой кишки и выжатых жабр. Есть вареных раков нужно руками. Где-то в ресторане все-таки придется использовать приборы. Но дома с друзьями этих условностей можно избежать.

Первым делом принято отрывать клешни. Их можно отложить или сразу приступить к изъятию мяса. Достаточно откусить кончик и открыть клешню как устрицу. В крупном раке здесь будет содержаться приличный кусочек мяса. В брюшной части есть сок. Истинные ценители обязательно выпивают его после вскрытия. Выполняется последнее двумя способами – посредством отрывания от жабр или отделения грудной и головной частей от брюха. Выбрасывать нужно только кишки, аккуратно отсоединив их. Между жабрами может быть икра с отличным вкусом и богатым набором витаминов. Самая вкусная и большая съедобная часть – мясо из хвоста.

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