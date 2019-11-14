"Борчане совершили настоящий переворот в отечественной стекольной промышленности", - Евгений Лебедев Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев поздравил борчан с Днем работников стекольной промышленности России.

"19 ноября 1711 года произошло событие, сыгравшее важную роль в истории России: родился Михаил Васильевич Ломоносов – гений на многие века, первый крупный русский ученый-естествоиспытатель, яркий пример "универсального человека", которому покорились физика, химия, астрономия, словесность, создатель основ науки о стекле. Теперь этот день – ваш профессиональный праздник. И пусть пока он не имеет официального статуса, от этого он не становится для нас менее важным и значимым.

У каждого региона есть своя "визитная карточка". И если говорить про нашу область, то в числе ее главных "изюминок" наряду с хохломой, "Волгами" и "Газелями", обязательно назовут борское стекло.

Если Ломоносов создал химическое производство стекла, то борчане совершили настоящий переворот в отечественной стекольной промышленности, освоив флоат-процесс и начав производство высококачественного идеально гладкого полированного стекла, закаленного стекла – сталинита и гнутого безосколочного стекла – триплекса.

Сегодня ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" – передовое предприятие отрасли, полностью модернизированное на основе технологий XXI века. Уникальный комплекс позволяет выпускать более 1200 тонн листового стекла в сутки и до полутора миллионов машинокомплектов безопасного – закаленного и многослойного – автомобильного стекла в год.

В день вашего профессионального праздника хочется сказать – так держать! Никогда не сдавайте лидерские позиции и не опускайте высоко поднятую планку качества. Крепкого всем здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего!" – пожелал председатель регионального парламента.