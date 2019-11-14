Как выбрать беспроводные наушники?

Многие производители смартфонов и другой электроники предлагают беспроводные наушники высокого качества и по приемлемым ценам. Как же выбрать из всего многообразия именно то, что нужно конкретному человеку, как не прогадать и не переплатить. С подобными вопросами сталкиваются даже опытные пользователи девайсов.

На что стоит обратить внимание при выборе беспроводных наушников.

В первую очередь, необходимо убедиться, что нужны именно беспроводные наушники, так как проводные обычно значительно дешевле. Далее следует установить бюджет на покупку, поскольку самые простые бюджетные и высокотехнологичные наушники, например, airpods pro беспроводные демонстрируют существенное расхождение по стоимости и по качеству.

Затем нужно определиться с параметрами использования беспроводных наушников, таких как:

Целевое использование

Наушники чаще всего используются для прослушивания аудиофайлов при занятиях спортом, при желании в любом месте слушать любимую музыку или смотреть видео с качественным звуком, не мешая окружающим. В зависимости от того, в каких условиях и как часто планируется пользоваться наушниками, можно выбрать внешние или внутренние модели.

Внешние наушники имеют внушительные размеры, носятся поверх ушей и крепятся на обруч. Очевидно, что для активных видов спорта, таких как бег или велосипедный спорт, наушники этой конструкции не подходят. Из плюсов можно также выделить достаточно емкие встроенные аккумуляторы, которые позволяют дольше наслаждаться прослушиванием.

Внутренние же наушники вставляются непосредственно в ухо, вследствие чего они лёгкие и компактные. Они надёжно фиксируются внутри уха, очень удобны в процессе активного движения и могут быть практически незаметными. Однако за счет компактных размеров такие модели часто менее автономны, но зато более удобны.

Место использования

Необходимо также подумать, где наиболее часто будут использоваться наушники. Это могут быть закрытые помещения дома или офиса, общественный транспорт, автомобиль или самолёт, стадион или велосипедная дорожка вдоль шумной автострады. В случае использования вне дома или другого достаточно тихого помещения следует отдать предпочтение моделям наушников с хорошей звукоизоляцией и функцией шумоподавления для более комфортного прослушивания и лучшего качества звука.

Наличие микрофона

При наличии микрофона беспроводные наушники можно будет использовать как гарнитуру к смартфону и пользоваться голосовым управлением. Микрофон также бывает встроенный в саму конструкцию наушников либо он крепится отдельно. Отсутствие микрофона в довольно редких случаях превращают беспроводные наушники в простое устройство для прослушивания музыки без функции звонков, что крайне неудобно в повседневной жизни.

Качество передачи и обработки звука

Более дорогие и технически оснащённые модели имеют обычно встроенные функции усиления, очищения и других видов улучшения качества звучания. Более бюджетные наушники таких функций не имеют или качество их не такое высокое. Поэтому при желании наслаждаться высококачественным и улучшенным звучанием любимых треков стоит обратить внимание на наушники с функциями обработки звука.

Время работы без подзарядки

Автономность работы – немаловажный фактор, который необходимо учитывать при выборе наушников. Также существенным может быть скорость подзарядки и возможность беспроводной зарядки устройства.

На окончательный выбор беспроводных наушников могут повлиять ещё ряд значимых факторов, например, цена, бренд, совместимость или даже цвет. В любом случае, взвешенный и обдуманный подход к выбору наушников позволит выбрать подходящую по функционалу модель за адекватную стоимость.

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