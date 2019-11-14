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Общество

Дорогу около нижегородского телецентра перекроют 20 ноября

19 ноября 2019 10:59  [83] Общество

Фото: с сайта citifox.ru

Дорогу около нижегородского телецентра перекроют 20 ноября 2019 года из-за проведения учения пожарными службами.

В дептрансе сообщили, что с 07:00 до 13:00 на этом участке будет запрещена парковка машин. Специалисты департамента просят автомобилистов быть внимательными и следовать указанию дорожных знаков.

В целях безопасности проведения пожарно-тактических учений, около телецентра с 11:30 до 13:00 будет временно ограничено движение автомобилей на участке по ул.Пушкина (от дома №17 до дома №9/1).

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