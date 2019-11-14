Уголовное дело возбуждено в отношении начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области Сергея Бывалова

Сергей Бывалов
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере" в отношении начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области полковника полиции Сергея Бывалова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что Сергей Бывалов за материальное вознаграждение, используя свое служебное положение, оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.
Также имеется информация о причастности Владимира Голованова к получению взятки в крупном размере.
Владимир Голованов якобы занимался "крышеванием" двух местных предпринимателей, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, организовав пункты приема металлолома без соответствующей лицензии.
Уголовное дело возбуждено по материалам нижегородского УФСБ.
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