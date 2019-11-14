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Политика

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области Сергея Бывалова

19 ноября 2019 11:21  [1914] Политика
Сергей Бывалов

Сергей Бывалов

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере" в отношении начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области полковника полиции Сергея Бывалова. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Сергей Бывалов за материальное вознаграждение, используя свое служебное положение, оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.

Также имеется информация о причастности Владимира Голованова к получению взятки в крупном размере.

Владимир Голованов

Владимир Голованов якобы занимался "крышеванием" двух местных предпринимателей, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, организовав пункты приема металлолома без соответствующей лицензии.

Уголовное дело возбуждено по материалам нижегородского УФСБ.

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