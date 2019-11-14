Новый эталон для поверки счетчиков на предприятиях Нижегородской области введен в ЦСМ Росстандарта Экономика

Фото: пресс-служба Нижегородского ЦСМ

Уникальное для региона оборудование - установка для поверки счетчиков жидкости STEP-MT-150/200-20 – принят в эксплуатацию в Арзамасском филиале Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области (ЦСМ). Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского ЦСМ.

Приобретение и внедрение подобного современного оборудования позволяет существенно расширить возможности при поверке средств измерений объема и объемного расхода жидкости, теплосчетчиков как по диапазону воспроизводимых расходов, так и по обеспечиваемой точности.

В установке применяется весовой метод измерений объема с использованием тензорезисторных датчиков и преобразователей фирмы "Hottinger Baldwin Messtechnik GmBH" и метод непосредственного сличения с эталонными расходомерами. Минимальный расход составляет – 6 л/ч, а максимальный - 240 м3/ч.

"Возможность поверки приборов в таком диапазоне расходов, в особенности с таким нижним пределом измерения расхода (6 л/ч) в нашем регионе появилась благодаря внедрению данного эталона", - подчеркнул директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Оборудование проектировалась и изготавливалось с учетом всех современных требований и специфики работы филиала. Сотрудники Нижегородского ЦСМ Росстандарта в тесном контакте работали с поставщиком компанией "Термотроник" и производителем "ASITROM AS" (Эстония) – в процессе монтажа оборудования, отладки и принятия в тестовую эксплуатацию эталона устранялись любые мелкие замечания.

"Для нас как для государственного центра важно, чтобы оборудование работало долго и надежно. Поток средств измерений большой. Поэтому подвести клиентов и сорвать сроки оказания услуг мы попросту не можем", - добавил Денис Миронов.

На деле все выглядит так: в испытательный участок помещается поверяемый прибор. Далее все делает автоматика, задает расходы, контролирует параметры, считывает выходные сигналы и формирует протоколы поверки. Возможности STEP-MT позволяют поверять 4 прибора одновременно.

"Существует два основных режима работы установки при поверке СИ. Первый – с применением эталонных расходомеров, так называемый метод непосредственного сличения. В этом случае погрешность установки составит – 0,20 %. Второй – весовой метод измерения, с использованием весоизмерительных устройств, обеспечивающий погрешность не более – 0,05%. Комплект переходников позволяет устанавливать и поверять приборы с диаметрами от 10 до 150 мм", - сказал руководитель Арзамасского филиала Александр Щелоков.

"В ближайшее время с возможностями нового оборудования будут ознакомлены представители арзамасских предприятий, промышленники, предприниматели, любые заинтересованные в сотрудничестве лица. Парк приборов постоянно обновляется, их сложность, показатели точности неуклонно растут. Для того, чтобы идти в ногу со временем, обеспечивать растущие запросы потребителя, необходимо располагать современной, продвинутой эталонной базой. Внедрение данного конкретного эталона, как и многих других, вписывается в общую стратегию развития Нижегородского ЦСМ, создает мощный задел на будущее, расширяет возможности взаимодействия с нашими заказчиками. В дальнейшем мы планируем расширить объем и номенклатуру поверяемых средств измерений", - добавил Денис Миронов.