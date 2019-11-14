Глеб Никитин поздравил коллектив нижегородского телепроекта "Один дома" с победой в "ТЭФИ-регион" Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил коллектив нижегородского телепроекта "Один дома" с победой во всероссийском телевизионном конкурсе "ТЭФИ-регион". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Торжественная церемония объявления и награждения победителей состоялась накануне в Волгограде. Команда телепроекта под руководством Татьяны Гартман заняла первое место в номинации "Программа для детей".

"Уважаемая Татьяна Юрьевна! Дорогие ребята! Рад, что вам в очередной раз удалось подтвердить свой профессионализм. Часто говорят, что молния дважды не бьет в одно и то же место. Думаю, это справедливо и для таких конкурсов, но вам удалось доказать обратное. В современном мире как никогда востребовано умение делать качественную видеопродукцию, осознавая при этом просветительское значение такой работы", - подчеркнул Глеб Никитин.