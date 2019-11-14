Глеб Никитин обещал принять жесткие меры за неудовлетворительное исполнение нацпроектов Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области обещал принять жесткие меры за неудовлетворительное исполнение национальных проектов. Как сообщает пресс-служба губернатор и правительства региона, такую информацию Глеб Никитин озвучил в ходе оперативного совещания с членами областного правительства.

"Свою оценку получит каждый муниципалитет или городской округ. Если она окажется неудовлетворительной, то будут приняты самые жесткие решения. Буду последовательным в этом вопросе, даже если самому будет не комфортно", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По поручению главы региона до середины декабря в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области должны состоятся заседания, в ходе которых представители областного правительства совместно с представителями на местах оценят итоги исполнения национальных проектов в 2019 году. Исполнение может быть признано надлежащим, удовлетворительным или неудовлетворительным.

Согласно поручению главы региона, качество исполнения национального проекта признается неудовлетворительным при недостижении целевых показателей проекта в части кассового исполнения или нарушении сроков ввода объектов без объективных причин и оснований.

Глава региона добавил, что поручение об исполнении национальных проектов будет подготовлено и в отношении членов правительства и руководителей соответствующих блоков.

"Параллельно будет проводиться работа по контролю за реализацией регионального адресного инвестиционного перечня. Это уже касается нашей собственной ответственности друг перед другом, жителями и федеральным центром", - пояснил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что 28 октября 2019 года Глеб Никитин провел оперативное совещание в правительстве региона. Главной темой стала реализация национальных проектов.

"Реализация нацпроектов в области на сегодняшний день в целом не вызывает опасений. Вместе с тем нужно помнить, что до конца года осталось не так много времени. В случае, если будут отставания по срокам, то я будут принимать жесткие кадровые решения, вплоть до увольнения. Не может быть ни малейшего самооправдания. Сейчас от каждого требуются реальные результаты по выполнению задач, которые поставил перед нами президент России Владимир Путин", - сказал Глеб Никитин.