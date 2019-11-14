Детсад в Дзержинске возобновил работу по итогам мониторинга конструкции здания Общество

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Детсад №97 в Дзержинске возобновил работу по итогам мониторинга конструкции здания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 19 ноября 2019 года.

В пресс-службе напомнили, что 15 апреля этого года детский сад №97 был закрыт после получения предварительного заключения экспертной организации о деформации здания. По словам заведующей учреждением Марины Леонтьевой, сейчас в здании безопасно. В течение полугодовой паузы в работе учреждения были проведены все изыскательские работы: анализ геологии, геодезии, проверки на карст, получен технический отчет по конструкции здания и на основании всех заключений детский сад может функционировать.

Заместитель главы города Дзержинска Ольга Жаворонкова и директор департамента образования администрации города Дзержинска Ольга Палеева провели собрание с родителями воспитанников детского сада, представили полученные заключения экспертов. На сегодняшний день детский сад уже посещают более 250 воспитанников, функционирует 10 из 12 групп. Прием новых детей продолжается.

"Каждый час мы принимаем новых детишек, уже с понедельника откроется две группы для самых маленьких", - отметила Марина Леонтьева.

По заключению экспертной комиссии, здание может функционировать при условии проведения постоянного мониторинга. В ноябре на здание будут установлены контрольные марки и будут отслеживаться малейшие изменения. Хоть за период приостановки деятельности детского сада, ни один маячок не был поврежден, но, тем не менее, мониторинг будет проводиться на постоянной основе. Также, будут проводиться мероприятия по укреплению грунтов, с применением метода инъекций специальным укрепляющим раствором. Сейчас идет процедура заключения договора на планирование и выполнение работ.