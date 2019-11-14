Нижегородские газовики внедряют сервис "Мобильный офис" Общество

АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" совместно с ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" вводят новую систему работы с потребителями – "Мобильный офис". Создание и использование нового сервиса продиктовано необходимостью повышения качества и доступности услуг абонентов сельских районов области, сообщили в пресс-службе компании.

Мобильный офис оборудован полноценным рабочим местом, в нем имеются все возможности для подготовки документации при пуске газа. Мобильный офис может обслужить до 40 абонентов в день.

В пресс-службе заметили, что полной мере эту услугу оценят пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, которым зачастую тяжело добираться до офисов компании для подписания необходимых документов.

В состав передвижного мобильного офиса кроме представителей поставщика газа, включена бригада специалистов ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", которая осуществит подключение абонента сразу после подписания необходимого пакета документов. В перспективе, в передвижном мобильном офисе абоненты смогут получить весь комплекс услуг и решить вопросы, касающиеся начислений, оплаты, заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования, подачи заявлений.

Мобильный офис будет курсировать по отдалённым посёлкам региона. В настоящее время организована работа "Мобильного офиса" по подключению абонентов к сетям газоснабжения в Краснобаковском, Арзамасском и Семеновском районах Нижегородской области.