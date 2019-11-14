Депутаты ЗС НО предложили увеличить срок содержания безнадзорных животных в приютах в два раза Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили увеличить срок содержания безнадзорных животных в приютах с 10 до 20 дней. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сегодня - 19 ноября, в Законодательном собрании состоялось заседание комитета по агропромышленному комплексу. Депутаты обсудили изменения сроков содержания животных в приютах.

Документ подготовлен с учетом мнения зоозащитников.

"Принятие законопроекта не повлечет дополнительных финансовых затрат на увеличение содержания животных в приютах. Дело в том, что бездомных кошек и собак с каждым годом становится все меньше. А это, в свою очередь, является результатом действия областного законодательства в данной сфере", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

Проект изменений в действующий закон рекомендован к принятию на заседании ЗС НО 28 ноября во втором чтении.